Intervista

Bachelet: «La riforma? Basta spiegarla. È così che sta crescendo il No»

Daniela Preziosi
26 febbraio 2026 • 07:00

Il presidente del Comitato società civile per il No: «Vogliono tutto il potere contro i pm. E il governo sta al limite della farsa». «Con loro niente inchiesta sulla P2. Chiudiamo la campagna tutti insieme il 19 marzo»

Secondo Giovanni Bachelet, presidente del Comitato società civile per il No, «tutte le sparate contro i magistrati tradiscono l’intenzione di intimidire e sottomettere i pm e la magistratura giudicante». La domanda iniziale è sul caso di Rogoredo, e sull’autogol di Giorgia Meloni e Matteo Salvini: subito hanno difeso il poliziotto, poi arrestato. Se vincesse il Sì al referendum costituzionale, dice, «la riforma può produrre magistrati con meno voglia di litigare col governo». Il governo fa un

