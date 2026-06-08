Tra i 42 comuni che tornano al voto dopo il primo turno ci sono anche sei capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Al secondo turno affluenza in calo di otto punti

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Chiudono le urne per la tornata dei ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani sopra i 15mila abitanti. Tra questi ci sono anche sei capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani.

Inoltre in Sardegna si svolge il primo turno delle elezioni amministrative in 149 Comuni. La tornata amministrativa coinvolge oltre 402mila elettori distribuiti in tutta l'isola, con la possibilità di un secondo turno in cinque centri superiori ai 15 mila abitanti o capoluoghi di provincia, fissato per il 21 e 22 giugno.

L’affluenza ai ballottaggi, quando sono arrivate circa la metà delle sezioni, è del 54,16 per cento. Al primo turno – allo stesso momento del conteggio – era al 62,37 per cento. Dunque si va verso un calo di 8 punti percentuali.

Il primo turno

Al termine del primo turno 21 comuni sono andati al centrodestra, mentre 32 al centrosinistra. In 22 comuni hanno vinto invece liste civiche, di cui cinque di centrodestra. Tra i comuni più grandi al voto c’erano anche 18 città capoluogo: il centrosinistra ha vinto in sette di questi, il centrodestra in tre, mentre in due casi hanno vinto candidati civici indipendenti. Sei capoluoghi, ossia Arezzo, Agrigento, Trani, Chieti, Lecco e Macerata, sono andati invece al secondo turno.

AREZZO

Con 76 sezioni su 97 scrutinate, il centrodestra guidato da Marcello Comanducci sta al 56 per cento delle preferenze sul candidato del centro sinistra Vincenzo Ceccarelli.

MACERATA

Anche a Macerata è in vantaggio il centrodestra di Sandro Parcaroli con il 52.5 per cento dei voti sul candidato del campo largo Gianluca Tittarelli. Al momento sono state scrutinate 20 sezioni su 44.

LECCO

Con 12 sezioni su 43 scrutinate, anche a Lecco è leggermente avanti il centrodestra guidato da Filippo Boscagli con il 50.2 per cento delle preferenze sul centrosinistra di Mauro Gattinoni. Si conferma il testa a testa.

CHIETI

Lo spoglio è appena iniziato e vede in vantaggio il candidato del centrosinistra Giovanni Legnini con il 54.6 per cento delle preferenze su Cristiano Sicari, sostenuto da Fratelli d'Italia e Forza Italia.

TRANI

Si contendono la vittoria Marco Galiano, candidato del campo largo senza il Movimento 5 stelle, e Angelo Guarriello, candidato del centrodestra. Con quattro sezioni scrutinate è in leggero vantaggio Guarriello con il 51.6 per cento.

AGRIGENTO

Si affrontano Michele Sodano, candidato del campo largo, che ha ottenuto il 39,10 per cento, e Dino Alonge, candidato del centrodestra fermo al 34,7 per cento delle preferenze

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