Sollievo di Meloni dopo i ballottaggi, ma il suo orizzonte sono le politiche

Per la premier, «risultati che confermano la nostra forza». É già corsa per la candidatura a Milano. A Vigevano è fallita la strategia del generale Vannacci e Forza Italia ha vinto comunque

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Il centrodestra tira un secondo sospiro di sollievo. Se le amministrative sono state considerate uno scampato pericolo grazie alle vittorie al primo turno a Venezia e Reggio Calabria, i ballottaggi con la conquista di Lecco e la vittoria ad Arezzo e Macerata hanno rafforzato la sensazione che il voto referendario sia stato sì un’avvisaglia, ma correggibile. E questo nonostante il dato fattuale: il risultato finale per i capoluoghi al voto è stato di 8 sindaci per il centrosinistra e 6 per il cen