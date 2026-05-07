Bartolozzi punta su Londra. E spera che Tajani la spalleggi

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Giusi Bartolozzi è tornata a indossare la toga, ma potrebbe tenerla ancora davvero per poco. L’ex capa di gabinetto del ministro Carlo Nordio, dimessasi dopo il fallimento al referendum, è tornata in ruolo come magistrata presso la corte d’appello di Roma, ma da subito sono circolate indiscrezioni sulla sua ricerca di un nuovo incarico su un fronte che non sia quello direttamente giudiziario. Uno in particolare alletterebbe la ex zarina, portandola a trasferirsi oltre la Manica e lontana dalle t