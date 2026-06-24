Sulle basi Rutte manda il governo in tilt. E Meloni ora si improvvisa europeista

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In una settimana, si sono infrante le due narrazioni su cui la premier Giorgia Meloni ha costruito la propria politica estera. Una – quella del rapporto privilegiato con il presidente americano – è crollata dopo lo scontro pubblico a colpi di social. A demolire quella secondo cui l’Italia si è tenuta autonoma e distante dalla guerra perché ha bloccato l’utilizzo delle nostre basi militari ha invece pensato il vertice della Nato, Mark Rutte. Durante un’intervista con Fox, il segretario generale h