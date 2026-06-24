le opposizioni all’attacco: «o si è mentito al parlamento o qualcuno si è preso un colpo di sole»

Sulle basi Rutte manda il governo in tilt. E Meloni ora si improvvisa europeista

Giulia Merlo
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24 giugno 2026 • 20:25

Il segretario Nato parla di 500 aerei americani partiti dall’Italia in direzione Iran. L’ira di Crosetto: «Ricostruzione fallace». La presidente del consiglio: «Rafforziamo la componente europea dell’Alleanza». Rimane difficile ricucire con il tycoon

In una settimana, si sono infrante le due narrazioni su cui la premier Giorgia Meloni ha costruito la propria politica estera. Una – quella del rapporto privilegiato con il presidente americano – è crollata dopo lo scontro pubblico a colpi di social. A demolire quella secondo cui l’Italia si è tenuta autonoma e distante dalla guerra perché ha bloccato l’utilizzo delle nostre basi militari ha invece pensato il vertice della Nato, Mark Rutte. Durante un’intervista con Fox, il segretario generale h

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Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.