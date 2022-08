AMBIENTE. Facile fare promesse vaghe sull’ambiente adeguiamoci agli impegni internazionali. Fare promesse vaghe sulla giustizia sociale, è altrettanto facile. Mettere le due cose insieme, invece, è una missione che la politica evita di intestarsi. Eppure basterebbe ridurre lo spreco di miliardi in bonus e guardare ai modelli europei che stanno funzionando.

Il problema L’Italia oggi ha un deficit di edilizia sociale di almeno 200mila alloggi e circa la metà di coloro che vivono negli oltre 700mila alloggi esistenti soffre situazioni di degrado e bollette estremamente care per via dello scarso isolamento termico e di sistemi di riscaldamento inadeguati. Questi problemi vanno affrontati insieme.

Cosa proponiamo?

Portare ai più alti standard energetici (vicino alle zero emissioni) i 300mila alloggi più degradati, dove vive la parte di popolazione che più soffre la crescita delle bollette, utilizzando l’apporto del solare per l’autoproduzione o per la condivisione di elettricità attraverso comunità energetiche. In più il Pnrr prevede la costruzione e il recupero di altri 200 mila nuovi alloggi all’interno del piano sulle periferie. Gli interventi devono essere pensati in una logica di progettazione di quartiere e di risparmio del consumo di suolo

Quanto costa?

La stima del costo dell’investimento è di circa quattro miliardi all’anno, molto meno di quanto speso per il Superbonus ma con vantaggi energetici e sociali verificabili, oltre ai ritorni che questi investimenti hanno in termini di tasse e lavoro.

Impatto atteso

Priorità a quella parte del patrimonio dove vivono le persone più in difficoltà e quindi difesa dei meno abbienti dal caro vita. Ridisegno dello spazio pubblico, affrontando il tema sempre più urgente del caldo in città, dovuto a superfici impermeabilizzate e asfaltate. Revisione del Superbonus, premiando chi più riduce i consumi energetici.

Come funziona negli altri paesi

L’Olanda con il progetto Energiesprong sta trasformando 100 mila abitazioni in alloggi a consumi zero, con cappotti e infissi preassemblati e produzione da rinnovabili. Francia e Regno Unito stanno copiando il progetto.

