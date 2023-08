La nuova posizione culturale del governo: il Circo Massimo per i concerti dei trapper no, una location «tutelata» che richiami l’antica Roma per una «pagliacciata tra miliardari» (come è stata definita dagli oppositori) sì.

Oggi Elon Musk, il fondatore di Tesla, ha annunciato su Twitter: la battaglia «in una location epica» tra lui e Mark Zuckerberg, magnate di Facebook, ci sarà, richiamerà «l’antica Roma» e ne ha già parlato con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni – già d’accordo - e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che ha prontamente confermato con una nota.

La conferma

Il ministro non ha fatto riferimento al fatto che faranno a botte in diretta streaming su Meta e X, ha preferito chiamarlo «grande evento benefico»: «Ho avuto una lunga e amichevole conversazione con Elon Musk, abbiamo parlato della comune passione per la storia dell’antica Roma». Per questo stanno ragionando su «un grande evento benefico e di evocazione storica, nel rispetto e nella piena tutela dei luoghi. Non si terrà a Roma».

Ma soprattutto «è previsto che un’ingente somma, molti milioni di euro, sia devoluta a due importanti ospedali pediatrici italiani per il potenziamento delle strutture e la ricerca scientifica per combattere le malattie che colpiscono i bambini».

Per Sangiuliano «sarà anche l’occasione per promuovere su scala planetaria la nostra storia e il nostro patrimonio archeologico, artistico e culturale», ha aggiunto. Una descrizione che ha fatto pensare a molti a Pompei.

Proprio ieri in un’intervista aveva sottolineato come il Circo Massimo a Roma non fosse un luogo adatto a un concerto del trapper Travis Scott ma che bisognasse selezionare di più: «Nel codice civile esiste una figura, si chiama il “buon padre di famiglia”. Significa buonsenso, verifica attenta delle conseguenze ma anche evitare no pregiudizievoli per partito preso».

E aggiungeva: «Io sono un conservatore e mi colloco sempre dalla parte del buonsenso. Diceva Prezzolini: “Il progressista è la persona di domani, il conservatore è la persona di dopodomani, perché modernizza salvaguardando i valori di una comunità”», diceva appena ieri il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, concludendo: «Quindi modernizziamo e preserviamo, io credo che le due cose non siano incompatibili». Ha messo alla prova le sue parole subito.

L’ipotesi di scontro tra i due super ricchi del web va avanti da mesi. La battaglia dovrebbe essere in Mma, la disciplina di arti marziali miste che si combattono in una gabbia. Tutto, ha assicurato Musk, verrà fatto nel rispetto «del passato e del presente dell'Italia». E i proventi «andranno in beneficenza». Ai veterani. Per poi concludere con una citazione del poeta latino Orazio: «È cosa dolce ammattire a tempo opportuno». Nei giorni scorsi è stata proposta una data, il 26 agosto. Il commento di Musk è stato: Gladiatore.

La reazione

Immediata la reazione sui social. Matteo Orfini, che per il Pd segue da tempo in parlamento di arte, spettacolo e beni culturali, ha twittato che per lui «la pagliacciata tra miliardari» è «un’idea curiosa di cultura».

Carlo Calenda, leader di Azione, in attesa di recarsi a Palazzo Chigi per discutere di salario minimo, ha aggiunto: «Trovo semplicemente allucinante che il patrimonio culturale italiano venga messo a disposizione di due miliardari che vogliono darsele come adolescenti idioti. Altro che amor patrio e rispetto per la propria storia. E non è una questione di quanto pagano. Ci sono cose che semplicemente non sono in vendita». Nel giro di poco, Colosseo è diventato trend su Twitter, anche se il ministro ha escluso che l’evento si svolgerà a Roma.

© Riproduzione riservata