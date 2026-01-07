false false

Il Garante per la Privacy ha aperto un procedimento nei confronti di Giangaetano Bellavia, il consulente che Report chiama spesso a commentare le questioni economiche che riguardano i casi che seguono i giornalisti della squadra di Sigfrido Ranucci.

Al professionista, a cui nei giorni scorsi sono stati sottratti alcuni elementi dal suo archivio, viene notificata via una Pec che Domani ha potuto menzionare – a partire da notizie di stampa che dimostrerebbero violazioni di dati personali presso il suo studio professionale – «l’obbligo di tempestiva notificazione delle violazioni di dati personali all’autorità di controllo» in virtù del Regolamento generale sulla protezione dei dati. L’autorità non avrebbe ricevuto nessuna comunicazione da parte del commercialista: di conseguenza, si chiede a Bellavia di far pervenire entro quindici giorni ogni informazione utile alla valutazione del caso.

La vicenda

Il Garante è stato a lungo al centro delle polemiche proprio per un servizio di Report, che aveva pizzicato un componente del Consiglio, Agostino Ghiglia, nella sede di Fratelli d’Italia di via della Scrofa poco prima di prendere una decisione proprio a proposito del programma di Rai3. In quel caso, l’authority doveva deliberare sulla scelta della trasmissione di mandare in onda la telefonata tra l’allora ministro Gennaro Sangiuliano e sua moglie Federica Corsini in seguito alla deflagrazione del caso Boccia, condannando la Rai a pagare 150.000 euro di multa. Prima della messa in onda del servizio che testimoniava la sua visita alla sede del partito della presidente del Consiglio, Ghiglia era arrivato a inviare alla redazione di Report una diffida alla messa in onda del pezzo.

