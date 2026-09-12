Benzina, carovita e precariato: il paese reale spaventa Meloni

L’anno elettorale è complicato per gli aumenti dei carburanti e la crescita dell’inflazione. La premier rilancia le trivelle per l’estrazione degli idrocarburi. Pd: «Risorse scarse e costose»

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Una volata verso le elezioni con i prezzi dell’energia fuori controllo e l’aumento a cascata sui beni di prima necessità. Il binario è doppio: i cittadini impoveriti dal carovita e le aziende costrette a licenziare o addirittura a chiudere. Giorgia Meloni, all’ultimo anno di legislatura, osserva i dati macroeconomici con grande apprensione. Se il Pil può chiudere «verso l’1 per cento», come ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e l’occupazione raggiunge la quota del 63,1 per c