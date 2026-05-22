Benzina ed energia. È emergenza vera. Meloni ai piedi dell’Ue

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Il governo Meloni corre ai ripari, o almeno ci prova. I due dossier pesanti piombati sulla scrivania della presidente del Consiglio – il rapporto annuale dell’Istat che certifica un paese a bassa crescita e alta esclusione sociale e le previsioni economiche diffuse dalla Commissione europea che collocano l’Italia ultima in Europa – hanno generato un allarme a palazzo Chigi, che si è poi propagato in tutti i ministeri. Per tentare una risposta, o almeno di tamponare l’attuale situazione economica