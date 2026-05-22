il cdm proroga il taglio delle accise sui carburanti

Benzina ed energia. È emergenza vera. Meloni ai piedi dell’Ue

Giulia Merlo
22 maggio 2026 • 20:49

 Il governo interviene per scongiurare lo sciopero dei Tir di lunedì. La premier bussa ancora all’Ue: «Allocare meglio il debito previsto»

Il governo Meloni corre ai ripari, o almeno ci prova. I due dossier pesanti piombati sulla scrivania della presidente del Consiglio – il rapporto annuale dell’Istat che certifica un paese a bassa crescita e alta esclusione sociale e le previsioni economiche diffuse dalla Commissione europea che collocano l’Italia ultima in Europa – hanno generato un allarme a palazzo Chigi, che si è poi propagato in tutti i ministeri. Per tentare una risposta, o almeno di tamponare l’attuale situazione economica

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Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.