L’ombrello protettivo della Nato, l’«anche» di Berlinguer 50 anni dopo

Il 15 giugno del 1976 veniva pubblicata sul Corriere della sera la storica intervista di Giampaolo Pansa al segretario del Pci. Il titolo: Berlinguer conta “anche” sulla Nato per mantenere l’autonomia da Mosca. E la notizia, che fece il giro del mondo, era tutta in quell’anche messo tra virgolette nel titolo.

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«Occhiaie. Rughe profonde, quasi dei tagli. La barba di fine giornata, pressoché bianca. Fumava Turmac, e non poche. Una figura più che smilza esile, quasi fragile. Che trasmetteva una realtà contraria: un’energia contenuta ma grandissima, compressa come una molla pronta a scattare, trave portante di un carattere ferreo, da uomo testardo e anche capace di molte asprezze». Enrico Berlinguer fu ritratto così, e per sempre, da Giampaolo Pansa, nel backstage dell’intervista più importante della sua