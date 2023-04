Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è in miglioramento, anche se emerge che l’ex presidente del consiglio, che ha 86 anni, ha avuto complicazioni renali. Il Corriere della Sera diversi giorni fa aveva scritto di un’insufficienza renale, che il bollettino medico conferma. Al momento resta in terapia intensiva: «Nelle ultime 72 ore si è assistito a un ulteriore costante miglioramento della funzionalità respiratoria e renale, con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria». Il quadro clinico complessivo indica «il proseguimento delle cure in ambito intensivo».

La convention

Il partito continua i preparativi per la convention del 5 e 6 maggio. Forza Italia «rappresenta quell'area popolare che fa riferimento ai popolari europei e da trent'anni è sulla breccia grazie all'intuizione del presidente Silvio Berlusconi», ha detto Francesco Battistoni, deputato di Forza Italia, intervenendo a RaiNews24.

«Ci hanno dati per spacciati tante volte - ha proseguito il parlamentare - ma siamo ancora qui, determinanti e al governo del Paese. Siamo sui territori, amministriamo Regioni e Comuni e abbiamo dimostrato di avere un partito forte in grado di governare. Faremo una grossa manifestazione a Milano a maggio, anche in vista delle prossime elezioni Amministrative. Siamo un partito vivo».

© Riproduzione riservata