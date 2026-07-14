Il mito fondativo del Midas e la svolta di Craxi: come si cambia l’Italia, governando da sinistra?

Sono passati cinquant’anni dal Comitato centrale del Psi che si concluse il 16 luglio 1976. Eletto a leader del partito, Bettino aveva 42 anni. L’uomo di apparato che non contava nulla e doveva durare pochissimo resterà in carica 16 anni, diventerà presidente del Consiglio socialista, porterà il Psi a essere il centro del sistema politico. E poi il cuore della sua rovina
«Craxi conta un cazzo e mette d’accordo tutti». Le ultime parole famose le pronunciò Giovanni Mosca che da segretario della federazione milanese del Psi negli anni Sessanta, in un palazzone in via Vignola 6, lo aveva conosciuto bene. Sono passati cinquant’anni, mezzo secolo, dal Comitato centrale del Psi che si concluse il 16 luglio 1976 con l’elezione di Bettino Craxi a segretario del glorioso Partito socialista, con la falce e il martello nel simbolo. In un caldo soffocante, in mezzo alle pisc