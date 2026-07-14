Il mito fondativo del Midas e la svolta di Craxi: come si cambia l’Italia, governando da sinistra?

Sono passati cinquant’anni dal Comitato centrale del Psi che si concluse il 16 luglio 1976. Eletto a leader del partito, Bettino aveva 42 anni. L’uomo di apparato che non contava nulla e doveva durare pochissimo resterà in carica 16 anni, diventerà presidente del Consiglio socialista, porterà il Psi a essere il centro del sistema politico. E poi il cuore della sua rovina