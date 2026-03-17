La fondazione risponde al ministero

Resistenza russa alla Biennale: liti e nomine, Giuli circondato

Stefano Iannaccone
17 marzo 2026 • 20:25

Inviata la documentazione al Mic, che sta setacciando tutto: «Nessuna norma violata». Il caso sta creando un ulteriore cortocircuito al Collegio romano, crocevia di tensioni

Sono pochi i giorni trascorsi via tranquilli al ministero della Cultura dall’insediamento del governo Meloni. Nelle ultime ore il focus è sulla Biennale di Venezia per la vicenda del padiglione che ospita artisti russi. La fondazione, presieduta da Pietrangelo Buttafuoco, ha risposto alle richieste del ministro Alessandro Giuli. È stata «inviata l’intera documentazione richiesta», si legge in una nota della Biennale che aggiunge: «Si coglie l’occasione per precisare che nessuna norma è stata v

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Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.