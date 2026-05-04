Non solo Giuli e Buttafuoco: la destra (s)coppia per i litigi

A bloccare maggioranza e governo c’è anche lo screzio tra Meloni e Marina Berlusconi. Per non parlare dei dissapori insuperabili tra i “vicini d’incarico” Crosetto e Mantovano

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Quattro anni di legislatura sul filo del rasoio. A meno di un anno dalle elezioni politiche, la maggioranza che sostiene il governo Meloni si trova a dover fare i conti con un’infinita serie di duelli interni. L’ultimo e il più pirotecnico è senz’altro quello tra due vecchi amici – testimone Giordano Bruno Guerri – come Alessandro Giuli e Pietrangelo Buttafuoco. A dividerli la Biennale, o meglio la scelta (che, sempre secondo quanto ha spiegato Guerri al Corriere della sera, avrebbe fatto anche