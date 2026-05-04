tutti gli scontri “a due” dentro la classe dirigente del governo

Non solo Giuli e Buttafuoco: la destra (s)coppia per i litigi

Lisa Di Giuseppe
04 maggio 2026 • 20:37Aggiornato, 04 maggio 2026 • 20:38

A bloccare maggioranza e governo c’è anche lo screzio tra Meloni e Marina Berlusconi. Per non parlare dei dissapori insuperabili tra i “vicini d’incarico” Crosetto e Mantovano

Quattro anni di legislatura sul filo del rasoio. A meno di un anno dalle elezioni politiche, la maggioranza che sostiene il governo Meloni si trova a dover fare i conti con un’infinita serie di duelli interni. L’ultimo e il più pirotecnico è senz’altro quello tra due vecchi amici – testimone Giordano Bruno Guerri – come Alessandro Giuli e Pietrangelo Buttafuoco. A dividerli la Biennale, o meglio la scelta (che, sempre secondo quanto ha spiegato Guerri al Corriere della sera, avrebbe fatto anche

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Lisa Di Giuseppe
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Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth