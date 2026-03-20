Intervista con l’ex ministra, esponente del No

Bindi: «La destra è da sempre contro la Costituzione, dalle Camere all’eversione nera»

Bindi è ex ministra ed esponente della campagna per il No
Bindi è ex ministra ed esponente della campagna per il No
Bindi è ex ministra ed esponente della campagna per il No
Daniela Preziosi
20 marzo 2026 • 20:36

L’ex presidente Antimafia: «Il sottosegretario Delmastro ha creato contiguità con un mafioso, ma Nordio è prigioniero di Meloni e Mantovano e non può chiederne le dimissioni». «Licio Gelli o Silvio Berlusconi, chiunque sia il padre della riforma, la madre è Meloni.  Spero che gli italiani ne rifiutino l’eredità»

Con Rosy Bindi, combat del No, anche nel giorno di chiusura della campagna referendaria, non si può non partire dal caso Delmastro. Perché lei, ex ministra, è stata anche presidente della Commissione Antimafia. «È il classico caso che dimostra che la forza delle mafie sta fuori dalle mafie», risponde, «e nel rapporto con persone compiacenti. Qui c’è un sottosegretario del ministro di Giustizia che ha avuto una contiguità con un esponente mafioso. Inquietante, soprattutto per la responsabilità ch

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Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.