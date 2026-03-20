Bindi: «La destra è da sempre contro la Costituzione, dalle Camere all’eversione nera»

L’ex presidente Antimafia: «Il sottosegretario Delmastro ha creato contiguità con un mafioso, ma Nordio è prigioniero di Meloni e Mantovano e non può chiederne le dimissioni». «Licio Gelli o Silvio Berlusconi, chiunque sia il padre della riforma, la madre è Meloni. Spero che gli italiani ne rifiutino l’eredità»