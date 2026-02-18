Dalla Farnesina a Washington

Trump attacca il Vaticano sul Board di Gaza. A Washington è Tajani a metterci la faccia

Luca Sebastiani
18 febbraio 2026 • 20:49

Toccherà al vicepremier il compito ingrato di rappresentare l’Italia alla riunione dell’organismo creato dal presidente Usa. Per la Casa Bianca, intanto, è «profondamente spiacevole» il rifiuto di papa Leone XIV a partecipare come membro

«Sì, andrò io a Washington». La perentorietà delle parole di Antonio Tajani ha squarciato il cielo e la mattinata di Tirana, dove il ministro degli Esteri si è recato per la ministeriale sul Corridoio VIII. Più che al progetto infrastrutturale paneuropeo tra Italia, Balcani ed est Europa, però, la mente del vicepremier è già proiettata alla prima riunione del famigerato Board of Peace, prevista per oggi nella capitale Usa. Con la testa è già lì. Anche perché la faccia da osservatore, nel circolo

Per continuare a leggere questo articolo

Luca Sebastiani
Luca Sebastiani
Luca Sebastiani

Giornalista professionista, laureato in storia, con un master in Geopolitica e sicurezza globale. Scrive di esteri e politica internazionale, ma non solo.