preoccupano le ripercussioni del conflitto

Bollette, guerra e legge elettorale: la settimana nera di Meloni

Stefano Iannaccone
07 marzo 2026 • 07:00

La Gdf aumenta i controlli sul carburante, nel governo timori sulle richieste Usa per le basi. La premier deve fare i conti con il caro-energia e le divisioni sul decreto da convertire

Il caro-energia che incombe, il conflitto in Iran che potrebbe richiedere uno sforzo maggiore all’Italia per sostenere gli alleati atlantici e mediorientali. E poi sul fronte interno: la legge elettorale che si incaglia prima ancora di partire e le bandiere propagandistiche, come quella sulla sicurezza, che rischiano di ammainarsi di fronte alla realtà dei fatti, così come i dati sulla crescita e le Borse a picco (Milano ieri ha chiuso a -1,02 per cento) che non alimentano certo l’ottimismo. La

Per continuare a leggere questo articolo

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.