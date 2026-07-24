Con gli agenti e contro Lepore, su Bologna il governo non cambia linea

Il ministro Piantedosi torna ad attaccare il sindaco di Bologna per la manifestazione che si è svolta subito dopo la morte di Fakir: «Non dico che debba chiedere scusa, ma prendere atto e fare una valutazione». Poi, mentre i risultati dell’autopsia non sono ancora noti, difende i poliziotti: «Credo che ci sia stata tutta l’attenzione e l’equilibrio che serve in questi casi»

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Ci sono un morto, una città e il suo sindaco. Poi ci sono gli scontri e le polemiche, perché, si dice, potevano essere evitati. Quindi c’è un ministro, che carica a testa bassa accusando il sindaco di irresponsabilità amministrativa e difendendo l’operato delle forze dell’ordine mentre l’autopsia è ancora in corso. La morte di Abderrahim Fakir, deceduto a Bologna mentre veniva immobilizzato da due poliziotti, continua a essere terreno di scontro politico. A cinque giorni dall’accaduto, è Matte