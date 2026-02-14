Bonelli (Avs): «CasaPound va sciolta, è fascista e violenta. Ma su questo Meloni non dice una parola»

Il leader verde: «Hanno usato i fatti di Torino contro di noi, ma su di loro sono rimasti muti. Intanto Vannacci li corteggia» «Palazzo Chigi costruisce l’agenda sulla base delle esigenze di propaganda della premier, per questo attacca solo la sinistra»
Angelo Bonelli, per i fatti di Torino la destra ha accusato voi di Avs di aver coperto, con la vostra presenza al corteo, i violenti. Dopo la condanna di 12 esponenti Casapound per lesioni e ricostituzione del partito fascista la destra invece non ha commentato. Perché? Perché con Casapound la destra perde la voce. Il che dimostra la sua ipocrisia e la sua propaganda sul tema della sicurezza. Noi siamo nonviolenti, sempre. Per scelta politica e convinzione: se a Minneapolis contro l’Ice non ci