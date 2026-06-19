Intervista

Bonelli (Avs): «Gli esclusi dal selfie? Noi ci siamo, è il centro che deve accelerare. Renzi? Non c’è solo lui»

Daniela Preziosi
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19 giugno 2026 • 07:00

Il co-portavoce di Alleanza Verdi e sinistra dopo la foto dei quattro leader: «Pd, M5s e Avs pesano il 42 per cento». «Serve una quarta gamba. A settembre avanti con il programma»

Angelo Bonelli, di Avs, perché nel selfie di martedì non c’erano un leader della quarta gamba dell’alleanza? La polemica è surreale. Su quell’incontro noi di Alleanza verdi e sinistra abbiamo lavorato molto, anche se non è stato il primo. Quella foto segnala un passo importante: l’unità di tre forze, Pd, M5s e noi. Fin lì i retroscenisti scrivevano che neanche ci parlavamo. Ma in quella foto manca innanzitutto Matteo Renzi. Manca una quarta gamba del centrosinistra, che ci deve essere, non c’è

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Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.