Giovedì sera, alla riunione del Consiglio federale della Lega, il fondatore Umberto Bossi non c’era. Non è neanche stato invitato: eppure, in quanto presidente federale è di diritto membro del gruppo che si è riunito in Sala Salvadori ai gruppi della Lega alla Camera.

Una decisione su cui il senatore non vuole esprimersi, ma che non ha potuto fare a meno di notare, e insieme a lui il suo entourage. «Un brutto gesto, anche se lui che è un signore non vuole entrare nel merito per non seminare zizzania», spiega chi gli è vicino. Anche perché lo scontro tra Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti verteva su temi tutt’altro che secondari, «ma Bossi vuole restare lontano da questo teatrino».

Parole dure per lo scontro che vede i due maggiorenti più quotati del partito scontrarsi per decidere che direzione imprimere alla Lega del futuro, con ricadute importanti sul futuro del governo Draghi.

Discussioni nel merito

La riunione ha visto un gioco delle parti in cui il segretario ha provato a cementare la propria leadership pretendendo «lealtà, silenzio e compattezza» per 50 minuti di intervento, ma si è parlato anche di merito, come la collocazione nel panorama politico italiano ed europeo, con la riaffermazione della linea sovranista. Alla fine, dal primo capitolo dello scontro interno è uscito sconfitto Giorgetti, che da mesi stava muovendo le fila per traghettare la Lega verso un Ppe definito da Salvini «mai così debole» e «subalterno alla sinistra».

Riferiscono che Giorgetti abbia chiesto scusa e si sia rimesso alle decisioni del leader: «Un bel consiglio federale. Una bella discussione, il confronto è sempre positivo. Salvini ha ascoltato tutti, anch'io ho espresso le mie idee. La Lega è una, è la casa di tutti noi e Salvini ne è il segretario. Saprà fare sintesi, porterà avanti la linea", ha detto Giancarlo Giorgetti al termine del consiglio federale.

Sono in tanti gli ex maggiorenti che hanno detto la loro sulla direzione che dovrebbe prendere oggi la Lega: da Roberto Maroni, che in un’intervista a Repubblica ha esortato Salvini a raccogliere l’eredità di Silvio Berlusconi lasciando la destra a Giorgia Meloni, a Roberto Castelli, che ha detto all’AdnKronos di non vedere problemi per l’affermazione della linea del leader.

La reazione della vecchia Lega

Il presidente federale ha potuto sapere il contenuto degli scambi soltanto da racconti e agenzie di stampa: insieme a Bossi, anche la base non è stata felice della decisione di non invitarlo a Roma, e nelle chat interne i messaggi che circolano sono tutt’altro che moderati, c’è già chi mette in dubbio il suo prossimo voto per la Lega.

Il leader, lo sfidante e gli altri maggiorenti del partito hanno condiviso la decisione di non invitare Bossi in una posizione ancora più lontana dalla base di quanto non fossero già, soprattutto dopo l’ingresso nel governo Draghi, che ha scontentato parecchi. Restano vagamente legati agli obiettivi originari della Lega del fondatore i presidenti di Regione con le loro ambizioni di autonomia da Roma.

Chi è vicino all’ex leader resta poco convinto del merito della discussione: «Al congresso si è parlato tanto di una lunga serie di cavilli dello statuto del partito: ecco, se lo statuto gli stesse davvero a cuore, avrebbero consultato chi per primo aveva creato il partito».

Ora l’attesa è tutta per l’assemblea di partito prevista per dicembre, di fatto il secondo incontro tra le due correnti che si sfidano all’interno della Lega. «Lì voglio vedere se non lo invitano», dice ancora chi conosce bene il fondatore del partito. Se per allora le correnti non avranno trovato un equilibrio, le parole di Bossi saranno tutt’altro che morbide.

