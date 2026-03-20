la voce del nord

Una maschera come stratagemma, il vero volto della Lega di Bossi

Illustrazione di Marilena Nardi
Illustrazione di Marilena Nardi
Illustrazione di Marilena Nardi
Lynda Dematteo
20 marzo 2026 • 20:12

Così il Senatùr riuscì ad affermarsi come rappresentante degli onesti lavoratori lombardi che, alla fine degli anni Novanta, si sentivano disprezzati e ingannati dai politici di Roma

Per i suoi seguaci, Umberto Bossi era un mito. Ha rivoluzionato il linguaggio della politica italiana precipitando il passaggio della Prima alla Seconda Repubblica. Il fondatore della Lega ha introdotto il linguaggio da Bar Sport nelle istituzioni, aprendo poi la strada a Forza Italia. Parte dei varesini ricorda il Senatùr come l’esemplare locale del «tecnico da bar» che andava a portare la buona parola autonomista da un banco all’altro della città, per poi allargare il suo raggio d’azione a tut

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Lynda Dematteo

antropologa École des hautes études en sciences sociales