Una maschera come stratagemma, il vero volto della Lega di Bossi

true false

Così il Senatùr riuscì ad affermarsi come rappresentante degli onesti lavoratori lombardi che, alla fine degli anni Novanta, si sentivano disprezzati e ingannati dai politici di Roma

Per i suoi seguaci, Umberto Bossi era un mito. Ha rivoluzionato il linguaggio della politica italiana precipitando il passaggio della Prima alla Seconda Repubblica. Il fondatore della Lega ha introdotto il linguaggio da Bar Sport nelle istituzioni, aprendo poi la strada a Forza Italia. Parte dei varesini ricorda il Senatùr come l’esemplare locale del «tecnico da bar» che andava a portare la buona parola autonomista da un banco all’altro della città, per poi allargare il suo raggio d’azione a tut