Escluso dall’assegno chi ha barche o auto e moto troppo potenti e condanne nei 10 anni prima. Al via l’ “apprendistato professionalizzante” per chi ha più di 29 anni nel settore del turismo, anche nel caso di over 40 disoccupati. Nel decreto anche la proroga di Occhiuto commissario per la sanità in Calabria

Il Consiglio dei ministri è slittato alle 11, di un’ora rispetto alla prima convocazione, sul tavolo il “decreto Lavoro” o “decreto Primo maggio”, dalla data in cui sarà approvato e che ha portato le critiche dei sindacati.

L’ultima bozza che pubblichiamo in versione integrale, è datata 30 aprile «ore 2.00» e riporta nei primi articoli le modalità di erogazione del nuovo Assegno di inclusione che andrà a sostituire il Reddito di cittadinanza dal 2024.

Come anticipato nei giorni scorsi è poi presente il taglio del cuneo fiscale – che sarà più consistente per i redditi sotto i 25 mila euro e poi fino a 35 mila euro -, l’ampliamento dei fringe benefit, cioè i bonus aziendali non tassati, e, «in fase di valutazione al Mef», quindi al ministero dell’Economia, l’estensione della soglia per i contratti di prestazione occasionale nel settore del turismo e la possibilità di assumere con contratto di apprendistato sopra i 29 anni, anche sopra i 40 ma se disoccupati.

Nell’ultimo articolo, viene fissata la proroga del cosiddetto “decreto Calabria” che prevede Roberto Occhiuto come commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo del debito sanitario regionale, e commissari per le Aziende sanitarie provinciali e ospedaliere. A quanto riferiscono a domani dalla Regione, non è detto che l’esecutivo approvi oggi questo specifico articolo. Al momento si tratta di una proroga di sei mesi, ma il presidente della Regione non escludeva si potesse arrivare fino a 12.

Il nuovo assegno

Il nuovo assegno di inclusione secondo l’ultimo testo sarà erogato ai nuclei familiari che hanno componenti con disabilità, minori, e persone di più di 60 anni.

Per ottenerlo la famiglia dovrà avere un reddito inferiore a 6000 euro, con un moltiplicatore differenziato fino a 2,3 volte, legato ancora una volta alla presenza di familiari con disabilità o non autosufficienza, membri con più di 60 o bambini.

L’importo base fissato è di 500 euro al mese, cumulabile con un contributo affitto fino a 280 euro per un massimo di 18 mesi. Dopo un mese di stop la misura potrà essere rinnovata per altri 12 mesi.

L’esecutivo, oltre alla condizione di fragilità come punto di partenza imprescindibile, ha messo anche una serie di paletti: nessun membro del nucleo familiare deve possedere un patrimonio immobiliare di più di 150 mila euro, non devono essere intestatari di di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore ai 250 cc immatricolati nei tre anni precedenti. Nessuno deve possedere barche e, infine, per il richiedente non ci devono essere misure cautelari personali, misure di prevenzione, né condanne definitive nei dieci anni prima della richiesta.

© Riproduzione riservata