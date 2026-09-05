Il puzzle del campo largo, le identità da mobilitare oltre i confini dei partiti

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Il campo largo non è un blocco compatto, ma un arcipelago di sensibilità che condividono un’area di affinità valoriale senza fondersi in un’unica identità politica. È importante chiarire subito un punto: le percentuali che seguono non sono stime di voto, ma misure di adesione a sistemi di valori e di sentire. Dentro ciascuna community convivono quote non marginali di persone pronte a non recarsi alle urne, per sfiducia nella rappresentanza, stanchezza verso la politica dei partiti o percezione d