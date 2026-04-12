Bronzi di fiamma: la meloniana Preta nominata Reggio Calabria

La fedelissima di Wanda Ferro, Michelangela Preta, ha rinunciato a candidarsi con FdI nel 2025. A fine marzo è stata indicata nel cda del museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, dove sono custoditi i celeberrimi bronzi di Riace.
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Le mani di Fratelli d’Italia arrivano anche sui bronzi di Riace, piazzando l’ennesimo colpo nella conquista delle roccaforti culturali. Al Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, infatti, arriva un’altra nomina voluta dal partito di Giorgia Meloni: nel consiglio di amministrazione è approdata Mariangela Preta, che nel 2025 era in procinto di candidarsi alle regionali in Calabria proprio nelle liste di FdI. Sembrava davvero tutto fatto. Poi il ripensamento, annunciato «come gesto di so