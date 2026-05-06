sfida continua con giuli

Buttafuoco apre la Biennale e non molla. Imbarazzo FdI, ma l’alternativa non c’è

Lisa Di Giuseppe
06 maggio 2026 • 20:56

Proteste di Femen e Pussy Riot davanti al padiglione russo. Lo scrittore tira dritto e cita le parole di Mattarella e Meloni. I meloniani si sentono traditi: speravano che il presidente tornasse sui suoi passi. Però gli intellettuali d’area sono pochi

«Grazie al ministro Alessandro Giuli, che sostiene il lavoro della Fondazione La Biennale di Venezia». Pietrangelo Buttafuoco ha chiuso la pratica con il governo che l’ha scelto per la guida della Biennale di Venezia nella prima frase del suo intervento in apertura della presentazione alla stampa dell’esposizione. Il presidente ha utilizzato il resto del suo intervento per presentare il conto a un esecutivo che l’ha selezionato tra gli intellettuali d’area per guidare una delle principali istitu

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Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth