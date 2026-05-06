Buttafuoco apre la Biennale e non molla. Imbarazzo FdI, ma l’alternativa non c’è

Proteste di Femen e Pussy Riot davanti al padiglione russo. Lo scrittore tira dritto e cita le parole di Mattarella e Meloni. I meloniani si sentono traditi: speravano che il presidente tornasse sui suoi passi. Però gli intellettuali d’area sono pochi
«Grazie al ministro Alessandro Giuli, che sostiene il lavoro della Fondazione La Biennale di Venezia». Pietrangelo Buttafuoco ha chiuso la pratica con il governo che l’ha scelto per la guida della Biennale di Venezia nella prima frase del suo intervento in apertura della presentazione alla stampa dell’esposizione. Il presidente ha utilizzato il resto del suo intervento per presentare il conto a un esecutivo che l’ha selezionato tra gli intellettuali d’area per guidare una delle principali istitu