razza poltrona

Meloniani con l’X Factor: al dipartimento di Butti fioccano nuove nomine

Il sottosegretario con delega all'Innovazione Alessio Butti (FOTO ANSA)
Carmine Gazzanni
15 dicembre 2025 • 07:00

Nell’ufficio del sottosegretario all’Innovazione, da novembre sono stati sottoscritti o rinnovati almeno 24 contratti di consulenza. E parte il reclutamento di “talenti” interni

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Una consulenza digitale è per sempre. Anche quando scade annualmente. Ne sanno qualcosa al dipartimento per la Transizione digitale, guidato dal sottosegretario all’Innovazione, il meloniano Alessio Butti. Il lavoro procede a spron battuto, soprattutto negli staff, dove consulenti e collaboratori hanno recentemente prolungato il proprio rapporto con l’amministrazione, in tanti casi iniziato fin dall’inizio della legislatura. Un esempio su tutti: da inizio novembre sono stati sottoscritti o rinno

