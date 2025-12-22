Caccia al cacicco, Camusso mette nei guai Fico

true false

Le purghe di Susanna Camusso rovinano i piani di Roberto Fico. In Campania, infatti, la commissaria provinciale del Pd Caserta ha espulso dal partito 24 dirigenti. L’accusa? Aver appoggiato la lista A Testa Alta, ispirata dall’ex governatore Vincenzo De Luca, e alleata dei dem alle regionali. Una decisione che piazza una bomba sotto le trattative tra Fico, De Luca e il Pd per la composizione della nuova giunta. La regia dell’operazione, secondo quanto raccontano, sarebbe di Stefano Graziano, dep