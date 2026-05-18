Servono i freezer, la Salute non ha spazi per i vaccini

Una determina del ministero di Schillaci autorizza la spesa di 140mila euro: bisognare fare in fretta altrimenti non è possibile stoccare i vaccini anti-Covid
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
In tempi di allarmi, o forse allarmismi, per il “focolaio hantavirus” – con i medici ospedalieri che avvertono che «il sistema non reggerebbe» – il ministero della Salute fa i conti con l’eredità del Covid. E scopre, a quanto pare, di non avere abbastanza spazio per conservare i vaccini. Lo racconta una recente determina del dicastero guidato da Orazio Schillaci, che autorizza una spesa da circa 140mila euro per l’adeguamento degli impianti elettrici e tecnologici dell’hub vaccinale di Pratica d