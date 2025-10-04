Alta velocità, sanità e indagini: tutte le fake news di Occhiuto

Fatto «in 4 anni di più che in 40», lo slogan durante i comizi. Ma i dati lo smentiscono. Cosa non torna nella narrazione del candidato, indagato per corruzione dalla procura
Blu indaco, blu ceruleo, blu cobalto, blu petrolio. C’è un mare pieno di colore fuori dai finestrini del treno ad Alta velocità che da Roma porta a Cosenza. Le sfumature sono tante. C’è persino il blu di Prussia, quello che il maestro giapponese Hokusai usò nell’Ottocento per la sua Grande Onda. È uno spettacolo. Che dura cinque ore. E si interrompe alla fermata di Paola, la cittadina dell’Alto tirreno cosentino, da cui proviene il santo, Francesco, che utilizzò il proprio mantello per attravers