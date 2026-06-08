Calcio o Panda 4x4? L’importante è sempre mangiare

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Fresca di cocenti delusioni nel professionismo, con i ko di Palermo e Catania nei play off per salire in A e B, in Sicilia la regione si appresta a dare il proprio contributo al calcio dilettantistico. Come? Assegnando 15mila euro alla Lega nazionale dilettanti per organizzare un convegno sull'alimentazione e una degustazione. L’assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino, uomo forte di Matteo Salvini ma in passato nel Pd di era renziana, ha approvato l'idea sottolineando «il carattere innovativo