Calcio o Panda 4x4? L’importante è sempre mangiare

Per promuovere «stili di vita sani» l’assessore salviniano, Luca Sammartino, ha stanziato 15mila euro per la Lega nazionale dilettanti
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Fresca di cocenti delusioni nel professionismo, con i ko di Palermo e Catania nei play off per salire in A e B, in Sicilia la regione si appresta a dare il proprio contributo al calcio dilettantistico. Come? Assegnando 15mila euro alla Lega nazionale dilettanti per organizzare un convegno sull'alimentazione e una degustazione. L’assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino, uomo forte di Matteo Salvini ma in passato nel Pd di era renziana, ha approvato l'idea sottolineando «il carattere innovativo