Amicizie azzurre: Tajani assume l’uomo di Miccichè

L’incarico (da 45mila euro all’anno) è quantomeno criptico: «Addetto alla Segreteria dell’On. Ministro, con particolare riguardo all’attività amministrativa connessa all’attività istituzionale dell’On. Ministro e al collegamento con le attività della Segreteria dell’On. Vice Ministro»

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona” , la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Si sa: gli amici non si dimenticano mai, anche quando si sono allontanati. Per informazioni citofonare alla Farnesina. A settembre il ministro Antonio Tajani ha assunto Nicolò Caldarone, fedelissimo di Gianfranco Micciché, già coordinatore in Sicilia di Forza Italia ma uscito dal partito fondato da Silvio Berlusconi. L’incarico (da 45mila euro all’anno) è quantomeno criptico: «Addetto alla Segreteria dell’On. Ministro, con particolare riguardo all’attività amministrativa connessa all’attività is