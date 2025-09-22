Calenda fa il pendolo e i suoi parlamentari pensano a un piano B

true false

Che cosa abbia in mente Carlo Calenda, con Azione, nessuno lo ha capito bene. Entrare stabilmente nel centrodestra oppure finire per tornare, come un figliol prodigo, nella famiglia del campo largo? Vedremo. Intanto il leader di Azione continua a restare equidistante. L’unica certezza è che la sua decisione, nel momento in cui avverrà, non sarà indolore. Sì, perché il partito di Azione assomiglia un po’ a quei vasi apparentemente compatti ma che nascondono in realtà fratture profonde. I componen