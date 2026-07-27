razza poltrona

Cambio all’Acn, Ludovico capo comunicazione

Stefano Iannaccone
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27 luglio 2026 • 07:00

II nuovo direttore dell’Agenzia per la Cybersicurezza, Andrea Quacivi, sta cambiando la struttura messa in piedi dal predecessore Frattasi. Alla comunicazione l’ex giornalista del Sole 24 Ore Ludovico

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Tempo di grandi cambiamenti all’Agenzia nazionale per la cybersicurezza. Il nuovo corso del direttore Andrea Quacivi (subentrato a Bruno Frattasi), in sintonia con gli uffici del sottosegretario Alfredo Mantovano, porta le prime novità nella governance. Secondo quanto risulta a Domani, a capo della comunicazione sta per arrivare Marco Ludovico, giornalista di lungo corso, che dal 2023 è direttore della comunicazione ad Anas. L’arrivo ufficiale, salvo slittamenti, dovrebbe avvenire a inizio agost

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.