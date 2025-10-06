false false

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona” , la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Cono o coppette? All’onorevole la scelta. Con il nuovo corso “gourmet” inaugurato alla Camera dalla maggioranza di centrodestra, alla buvette di Montecitorio arriverà anche il gelato. Artigianale, ovviamente. La decisione è stata presa dal collegio dei questori la scorsa settimana. Per i deputati, magari dopo un discorso impegnativo, ci sarà la possibilità di refrigerare - o addolcire - la bocca.

Anche se un po’ fuori stagione, visto che è già arrivato l'autunno. Accanto ai panini al carbone vegetale o ai bagel al salmone, gli onorevoli troveranno presto le classiche vasche di metallo del gelato. I lavori per ricavare lo spazio necessario a incassarle nei banconi lignei cominceranno a breve. Per conservare le creme alla giusta temperatura serve uno speciale frigorifero. A occuparsi della preparazione dei gelati sarà la stessa Cd Servizi, la società in house della Camera, creata dal questore di Fdi Paolo Trancassini a sua immagine e somiglianza.

