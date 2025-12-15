Camera social: reel e podcast da 320mila euro

Montecitorio vuole togliere la cravatta e strizzare l’occhio ai giovani. Servirà un social media manager esperto, uno junior e un graphic designer tuttofare, all’occorrenza video editor. L’obiettivo è ambizioso
Foto, video, reel. E già che ci siamo, pure podcast: Montecitorio non vuole farsi trovare impreparata su nessun fronte della digitalizzazione. La Camera dei deputati vuole togliere la cravatta e strizzare l’occhio ai giovani e ai cuoricini social. Come? Con un investimento da 320mila euro per la gestione dei social. Servirà un social media manager esperto, uno junior e un graphic designer tuttofare, pronto a trasformarsi all’occorrenza in video editor. L’obiettivo è ambizioso: contenuti virali.