Camion carichi di soldi, il ministero di Salvini dà più fondi alla rivista dei Tir

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Dalla ruspa Matteo Salvini è passato ai camion. È pronto infatti il finanziamento alla rivista dell’autotrasporto da parte del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti guidato dal leader leghista. Il tutto per un spesa complessiva prevista di 5,5 milioni di euro per i prossimi tre anni, rinnovando il sostegno economico previsto fino al 2025. Con un aumento della dotazione di almeno 2 milioni di euro rispetto ai 3,5 milioni stanziati dalla precedente gara. Andiamo con ordine. È stato pubbli