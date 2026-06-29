Pronti 5,5 milioni di euro per il prossimo triennio

Camion carichi di soldi, il ministero di Salvini dà più fondi alla rivista dei Tir

Carmine Gazzanni
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29 giugno 2026 • 07:00

Le risorse servono alla «distribuzione, spedizione, diffusione online della medesima e manutenzione correttiva del sito web» del giornale dell’autotrasporto. La stanziamento cresce di 2 milioni di euro rispetto al precedente bando

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Dalla ruspa Matteo Salvini è passato ai camion. È pronto infatti il finanziamento alla rivista dell’autotrasporto da parte del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti guidato dal leader leghista. Il tutto per un spesa complessiva prevista di 5,5 milioni di euro per i prossimi tre anni, rinnovando il sostegno economico previsto fino al 2025. Con un aumento della dotazione di almeno 2 milioni di euro rispetto ai 3,5 milioni stanziati dalla precedente gara. Andiamo con ordine. È stato pubbli

Carmine Gazzanni