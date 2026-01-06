non solo mastelliani e deluchiani

Campania, Fico imbarca tutti: fa assessora pure Zabatta, ma è collaboratrice di Lettieri

Nello Trocchia
06 gennaio 2026 • 07:00

Fiorella Zabatta, alle Politiche giovanili, lavora da lustri con l’esponente di punta della destra. Tra i nominati c’è anche la carica dei cacicchi di De Luca, a partire da Fulvio Bonavitacola

Il Movimento cinque stelle è nato in Campania e lì è anche definitivamente morto. La battuta gira tra i grillini della prima ora dopo il varo della giunta regionale del nuovo presidente, Roberto Fico. La composizione della squadra di governo è il racconto di tutto quello che i pentastellati hanno sempre contestato. Tra gli assessori spunta anche la storica collaboratrice di Gianni Lettieri, imprenditore e un tempo candidato a sindaco per le destre a Napoli. Si tratta dell’avvocata Fiorella Zabat

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.