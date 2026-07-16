Campo largo compatto, ma è una “quasi alleanza”: «La destra vuole il Quirinale»

I leader della futura coalizione si allineano sui temi della difesa della Carta. Spunta una “mission Franceschini”: un faccia a faccia fra Schlein e Conte

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Per Elly Schlein «la legge elettorale ha gravi profili di incostituzionalità» e «il vero obiettivo della presidente Meloni è il Quirinale». Giuseppe Conte avverte: «Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle Oppio. Dalle opposizioni la battaglia è unitaria contro l’arroganza con cui volete prendere il potere, ed è solo l’antipasto. Non avete idea della battaglia con cui vi impediremo di farlo». Nicola Fratoianni cita una dichiarazione – in effetti sorprendente – di Luca C