le mosse delle opposizioni

Campo largo compatto, ma è una “quasi alleanza”: «La destra vuole il Quirinale»

Daniela Preziosi
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16 luglio 2026 • 21:22

I leader della futura coalizione si allineano sui temi della difesa della Carta. Spunta una “mission Franceschini”: un faccia a faccia fra Schlein e Conte

I leader della fr

Per Elly Schlein «la legge elettorale ha gravi profili di incostituzionalità» e «il vero obiettivo della presidente Meloni è il Quirinale». Giuseppe Conte avverte: «Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle Oppio. Dalle opposizioni la battaglia è unitaria contro l’arroganza con cui volete prendere il potere, ed è solo l’antipasto. Non avete idea della battaglia con cui vi impediremo di farlo». Nicola Fratoianni cita una dichiarazione – in effetti sorprendente – di Luca C

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.