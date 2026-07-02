La cosa c’è, ma il nome no. E per il campo largo è l’ultimo dei problemi

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L’ultimo è stato Giuseppe Conte. Martedì pomeriggio, davanti a una platea di costituzionalisti riuniti in un teatro da Gianni Cuperlo a nome della fondazione del Pd, ha lanciato l’idea di un nome della coalizione, certo di fare colpo sui convenuti: «Secondo me il nome dovrebbe essere Alleanza per la Costituzione e per la democrazia». E giù applausi dei prof. Da Genova è subito arrivato l’endorsement dell’ex ministro Andrea Orlando, che da mesi cerca di convincere i compagni a usare un nome simil