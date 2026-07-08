Campo largo, primo palco per quattro: alleanza e programma ci sono (o quasi)

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Il messaggio dal palco di Napoli sarà – o dovrebbe essere, nelle intenzioni – che l’alleanza progressista è già in cammino, dunque non è al palo, ostaggio delle divisioni e dell’incerto esito della legge elettorale. Non è neanche «ferma in sala d’attesa», come ha detto ieri al nostro giornale Ernesto Maria Ruffini, fondatore di Più uno e aspirante protagonista di una lista “ulivista”. Stasera in piazza del Gesù, il quartetto dei leader del nucleo fondatore del campo largo – Elly Schlein, Giusepp