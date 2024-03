Il centro sinistra e il Movimento Cinque stelle hanno trovato l’intesa sul nome del prossimo candidato per le elezioni regionali in Basilicata che si terranno il prossimo 21 e 22 aprile. Si tratta di Domenico Lacerenza, ex direttore del dipartimento di Chirurgia dell'ospedale regionale 'San Carlo' di Potenza. Sul suo nome hanno trovato l’intesa Pd, M5S, Avs e +Eu.

La nota

«L’agenda di governo regionale che propone questa coalizione, forte della candidatura di Lacerenza, prevede in primo luogo di offrire una sanità di qualità a tutti i cittadini lucani: una sfida essenziale per rilanciare un territorio che ha sofferto profondo disagio per ciò che attiene la fruizione del diritto alla salute e il diritto alle cure», si legge in una nota congiunta. «Le forze politiche di questo campo progressista ringraziano Angelo Chiorazzo, in rappresentanza di “Basilicata casa comune”, che pure si era reso disponibile a impegnarsi in prima persona per questa sfida, per la sua disponibilità a offrire il suo contributo nell'individuazione, di comune accordo, di un candidato unitario. Al dottor Lacerenza, che ha accettato con entusiasmo questa sfida, va il nostro ringraziamento, certi di poter offrire alla intera comunità lucana una alternativa di governo, costruita su basi serie, concrete, credibili», conclude la nota.

