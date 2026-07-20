Candidatura cercasi: Palamara alla festa del partito di Renzi

L’ex presidente dell’Anm Luca Palamara si è fatto vedere alla festa del partito di Renzi, intrattenendo alcuni presenti sugli scenari politici. Secondo indiscrezioni sarebbero prove tecniche di candidature
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Alla festa organizzata giovedì scorso a Roma da Italia Viva, non c’erano solo Renzi, Boschi, Giachetti, Madia, Gualtieri, Della Vedova. A un certo punto, in fondo allo scalone che sale verso Villa Borghese, è comparso anche Luca Palamara. Giacca e girocollo scuro, piglio disinvolto, l'ex presidente dell’Anm ha salutato i presenti e li ha intrattenuti discettando sugli scenari futuri della politica italiana. Non è un mistero che Palamara abbia manifestato una certa attrazione per la carriera po