Candidatura cercasi: Palamara alla festa del partito di Renzi

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Alla festa organizzata giovedì scorso a Roma da Italia Viva, non c’erano solo Renzi, Boschi, Giachetti, Madia, Gualtieri, Della Vedova. A un certo punto, in fondo allo scalone che sale verso Villa Borghese, è comparso anche Luca Palamara. Giacca e girocollo scuro, piglio disinvolto, l'ex presidente dell’Anm ha salutato i presenti e li ha intrattenuti discettando sugli scenari futuri della politica italiana. Non è un mistero che Palamara abbia manifestato una certa attrazione per la carriera po