Cangiano cantante, dopo il “Me ne frego”, ecco O’ sole mio

Il deputato di Fratelli d’Italia, assurto alle cronache nazionali per varie imprese: dall’utilizzo del motto dannunziano per le regionali in Calabria alle sue love stories, ha presentato una risoluzione per candidare la canzone napoletana a bene immateriale dell’Unesco
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Dopo il mare, la musica. Il deputato di Fratelli d’Italia, Gerolamo – per tutti Gimmi – Cangiano cambia genere: dalla nautica e dai subacquei, passa alla canzone napoletana classica. Cangiano è assurto alle cronache nazionali per varie imprese: l’utilizzo del motto dannunziano “Me ne frego!” come slogan alle elezioni regionali in Campania, le love story con Valeria Marini e Danny Mendez, e lo showbusiness portato in parlamento. Il meloniano ha ora individuato un’alternativa nella sua fin qui mon