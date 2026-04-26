il sottosegretario e il rischio di conflitti di interessi

Cannella, affari e politica: gli appalti vinti dal socio quando era vicesindaco

Nello Trocchia
26 aprile 2026 • 23:59

Il neo sottosegretario alla Cultura, il siciliano Pietro Cannella, ha una società insieme a Salvatore Piscopo, imprenditore nel campo del turismo. Che ha ricevuto un affidamento diretto dal Comune di Palermo, quando il socio Cannella era vicesindaco

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Il nuovo sottosegretario alla Cultura del governo Meloni si chiama Pietro Cannella, detto Giampiero. Arriva da Palermo dove è stato numero due del sindaco, Roberto Lagalla. E in Sicilia aveva la delega proprio alle politiche culturali. Giornalista, meloniano da sempre, candidato nel 2013 e nel 2018 senza fortuna alla Camera dei deputati nelle liste di Fratelli d'Italia. In passato aveva già ricoperto lo stesso incarico nella giunta Cammarata. Dopo anni di esperienza nell’isola, è arrivato il gra

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Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.