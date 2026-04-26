Cannella, affari e politica: gli appalti vinti dal socio quando era vicesindaco

Il neo sottosegretario alla Cultura, il siciliano Pietro Cannella, ha una società insieme a Salvatore Piscopo, imprenditore nel campo del turismo. Che ha ricevuto un affidamento diretto dal Comune di Palermo, quando il socio Cannella era vicesindaco

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Il nuovo sottosegretario alla Cultura del governo Meloni si chiama Pietro Cannella, detto Giampiero. Arriva da Palermo dove è stato numero due del sindaco, Roberto Lagalla. E in Sicilia aveva la delega proprio alle politiche culturali. Giornalista, meloniano da sempre, candidato nel 2013 e nel 2018 senza fortuna alla Camera dei deputati nelle liste di Fratelli d'Italia. In passato aveva già ricoperto lo stesso incarico nella giunta Cammarata. Dopo anni di esperienza nell’isola, è arrivato il gra