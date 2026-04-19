Capa comunicazione e candidata: l’ambizione della renziana Frucci

La fidata collaboratrice di Renzi sta per essere nominata capa politica della comunicazione, nonostante le tensioni e le dimissioni di componenti dello staff in seguito a tensioni interne. La mossa è la premessa a un posto in lista più blindato possibile. Panico tra i parlamentari
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Benedetta Frucci vuole entrare di nuovo in Parlamento nella prossima legislatura, non da tecnica, ma da deputata. Dopo la mancata elezione nel 2022, l’attuale responsabile comunicazione di Italia viva, consigliera fidatissima di Matteo Renzi, si prepara alla candidatura nel 2027. L’ambizione sarebbe quella di avere un posto “blindato” (nei limiti del possibile) in lista. Uno scenario che ha gettato nel panico molti renziani, anche quelli di stretta osservanza. I seggi a disposizione a Montecitor