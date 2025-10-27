Capo commesso, alla Camera arriva Francesco Evangelisti

true false

È cambiato il capo supremo degli assistenti parlamentari, i “commessi” della Camera, noti per dover spesso riportare l’ordine in aula di fronte alle intemperanze dei deputati. A indossare l'ambita divisa, con le quattro strisce dorate sulle maniche, è ora Francesco Evangelisti, 53 anni, entrato con il concorso del 2002. La nomina è stata ratificata dall'Ufficio di presidenza grazie all’esperienza in diverse aree: dagli ingressi a Palazzo Theodoli, dall'Aula al Palazzo dei gruppi, di cui era resp