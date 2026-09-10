Il grande bluff sul caporalato, fermo un milione di euro

Il fondo contro lo sfruttamento della manodopera è stato previsto oltre un anno e mezzo fa. Ma il governo ha modificato la norma prima che entrasse in vigore e il Viminale non ha mai completato il decreto
Il governo è fermo anche sul capitolo della lotta al caporalato. Le dichiarazioni di intenti abbondano: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha garantito «tolleranza zero» contro lo sfruttamento dei lavoratori. Concetto ribadito dalla ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone. Fondo invisibile Alla prova dei fatti i soldi per i progetti ad hoc sono pochi (sempre meglio di niente). Solo che, come ulteriore beffa, le risorse restano prigioniere di continui cambi di norme che ne stoppa