Il micro-fondo istituito nel 2025 non è mai partito

Il grande bluff sul caporalato, fermo un milione di euro

Stefano Iannaccone
Segui Domani su Google
10 settembre 2026 • 07:00

Il fondo contro lo sfruttamento della manodopera è stato previsto oltre un anno e mezzo fa. Ma il governo ha modificato la norma prima che entrasse in vigore e il Viminale non ha mai completato il decreto

Il governo è fermo anche sul capitolo della lotta al caporalato. Le dichiarazioni di intenti abbondano: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha garantito «tolleranza zero» contro lo sfruttamento dei lavoratori. Concetto ribadito dalla ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone. Fondo invisibile Alla prova dei fatti i soldi per i progetti ad hoc sono pochi (sempre meglio di niente). Solo che, come ulteriore beffa, le risorse restano prigioniere di continui cambi di norme che ne stoppa

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.