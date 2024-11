Nel Consiglio dei ministri di martedì 12 novembre il ministro della Difesa porterà il nome di Luongo come nuovo comandante per piegare le resistenze della premier, allineata a Mantovano che punta su Cinque o Galletta

Il tempo dei rinvii è finito. O dovrebbe esserlo, perché la famigerata ora X sta per scoccare. Dal consiglio dei ministri di martedì 12 novembre è atteso il nome del nuovo comandante dei carabinieri, che decreterà il vincitore e lo sconfitto tra il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, supportata dai fedelissimi sottosegretari, Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari.

La battaglia è tutta politica, dentro Fratelli d’Italia, e sta complicando l’iter di un passaggio di consegne ordinato per un corpo cruciale nella vita del paese. I tre nomi in campo, quelli dei generali Salvatore Luongo, Mario Cinque e Riccardo Galletta godono della stima dei vertici istituzionali, Quirinale compreso.

Crosetto per Luongo

Di sicuro il mandato di Teo Luzi scadrà nelle prossime ore e bisogna individuare una soluzione, perché il 15 novembre è in calendario la cerimonia di commiato. Come anticipato da Domani, Crosetto ha proposto Salvatore Luongo, diventato vicecomandante generale dallo scorso giugno, proprio su indicazione – avallata dal governo – del ministro della Difesa.

Già nelle scorse settimane il co-fondatore di Fratelli d’Italia ha espresso la propria idea sulla promozione di Luongo. E non si è spostato di un centimetro nonostante le resistenze tra i colleghi di governo: vuole esercitare la funzione che spetta, ossia indicare il nuovo numero uno dell’Arma.

Crosetto ha conosciuto il generale e lo ha stimato in questi anni, ritenendolo l’erede perfetto di Luzi. Nel curriculum di Luongo spicca l’incarico di capo dell’ufficio legislativo al ministero della Difesa – uno degli snodi più importanti – ricoperto dall’era di Roberta Pinotti fino a Lorenzo Guerini, entrambi ministri del Partito democratico. La trasversalità, però, crea dubbi tra i pretoriani della premier che temono inoltre un’eccessiva vicinanza tra Crosetto e Luongo.

La tela di Mantovano

Mantovano ha perciò caldeggiato la candidatura di Mario Cinque, attuale capo di stato maggiore dei carabinieri, subentrato nel 2021 proprio a Luzi con cui vanta un solido rapporto. Secondo il sottosegretario sarebbe la garanzia di una continuità con la gestione Luzi.

L’asse Mantovano-Meloni ha un altro nome su cui puntare: Riccardo Galletta, attualmente a capo del comando Pastrengo (Nord Italia), già vicecomandante generale dell’Arma, sostituito in quella casella da Luongo pochi mesi fa. Non viene considerato un vero terzo incomodo, bensì un’altra opzione offerta da palazzo Chigi, grazie alla sponsorizzazione di Mantovano d’intesa con il Vaticano. Galletta è visto con favore da Oltretevere. Sul suo nome e su Cinque, da parte di Meloni e i suoi sottosegretari, non c’è un ordine di preferenza.

Ma su un punto sono concordi nell’esecutivo: ai tre generali viene riconosciuto lo spessore professionale per approdare al vertice dell’Arma. Tanto che il Quirinale è preoccupato più dall’ennesimo scontro sulle nomine per i vertici militari e non per quale candidato la spunterà. Sta andando in onda il bis di quanto accaduto lo scorso anno con la Guardia di finanza al termine del mandato di Giuseppe Zafarana. Alla prova dei fatti, lo spettacolo è stato praticamente uguale.

Ora c’è giusto l’ultimo giorno utile per evitare una resa dei conti con un ulteriore stallo che porterebbe comunque Luongo ad assumere comunque l’incarico di comandante ad interim.

© Riproduzione riservata